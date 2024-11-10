Bandırmaspor, Boluspor'u iki golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi ekip Bandırmaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
BANDIRMASPOR 2 GOLLE GÜLDÜ
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de İbrahim Kaya ile 76'da Hikmet Çiftçi kaydetti.
Bandırmaspor, 7 maçtır mağlubiyet almıyor. Boluspor ise 3 maç üst üste kazandıktan sonra galibiyet serisini bozdu.
BANDIRMASPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Bandırmaspor, bu sonucun ardından puanını 24 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Boluspor, 18 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Boluspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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