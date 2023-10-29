Bandırmaspor, Eyüpspor deplasmanında kazandı

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1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ile Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 1-0'lık skorla galip olarak bitirdi.
Balıkesir temsilcisine üç puanı getiren golü 81. dakikada Florian Jozefzoon kaydetti.
Eyüpspor evinde ilk kez yenildi
Bu sonuçla birlikte iç sahadaki ilk puan kaybını yaşayan lider Eyüpspor 24 puanda kalırken, Bandırmaspor 19 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Adanaspor'u konuk ederken, Bandırmaspor sahasında Altay'ı ağırlayacak.
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