Bandırmaspor, Giresunspor'a fark attı Bandırmaspor, 1. Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

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1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Giresunspor, karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi takım Bandırmaspor oldu.

3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor, bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yönetiminde ilk kez galip geldi. Giresunspor ise üst üste 9. mağlubiyetini aldı.

Bandırmaspor, 6 golle güldü

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Navarone Foor, 29. (P) ve 44. dakikalarda Moussa Djitte, 39. dakikada Emirhan Aydoğan, 80. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 90+1. dakikada Cebio Soukou kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 33'e yükseltirken, Giresunspor 8 puanda kaldı.

Gelecek hafta Bandırmaspor, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.