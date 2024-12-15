Bandırmaspor ile Gençlerbirliği yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
GALİP GELEN OLMADI
Gençlerbirliği'nin gollerini 32. dakikada Michal Napela ve 81. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.
Bandırmaspor'un golleri ise 45. dakikada Marco Paixao ve 54. dakikada Paulinho'dan geldi.
BANDIRMASPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte 32 puana ulaşan Bandırmaspor, Kocaelispor ile puanını eşitleyerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Gençlerbirliği ise 23 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Adanaspor'u ağırlayacak.
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