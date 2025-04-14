Bandırmaspor ile Iğdır FK berabere kaldı

1.Lig'in 34. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
KAZANAN ÇIKMADI
Iğdır FK'nin golünü 7. dakikada Adrien Regattin kaydederken, Bandırmaspor'un beraberlik golü 22. dakikada penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Billal Messaoudi'den geldi.
MAĞLUBİYETİ UNUTTULAR
Bu sonucun ardından Mustafa Gürsel'in ekibi Bandırmaspor, ligde son 8 maçta mağlubiyet almadı (4G, 4B)
Öte yandan Iğdır FK ise ligde son 10 karşılaşmada mağlubiyet almadı. (5G, 5B)
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 56'ya yükseltti. Iğdır FK, 49 puana çıktı.
SIRADAKİ MAÇLAR
1. Lig'in gelecek haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Sakaryaspor'u konuk edecek.
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