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    Bandırmaspor - İstanbulspor finalinin hakemi Halil Umut Meler

    Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
    • 31.05.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:53
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    Bandırmaspor - İstanbulspor finalinin hakemi Halil Umut Meler

    Spor Toto 1'inci Lig play-off final maçında Bandırmaspor, İstanbulspor’u ağırlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1'inci Lig play-off final maçının hakemlerini belirledi.

    Halil Umut Meler yönetecek

    Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşılaşacağı müsabakada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

    Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1'inci Lig play-off final karşılaşması, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

    Bandırmaspor - İstanbulspor finalinin hakemi Halil Umut Meler #1


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