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    Bandırmaspor, Quaresma'yı istiyor

    Bandırmaspor'un, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma’yla görüştüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 12:06
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    Bandırmaspor, Quaresma'yı istiyor

    TFF 1. Lig’e geri dönen Bandırmaspor’dan ilginç bir hamle geldi...

    Bordo-beyazlıların Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma’yla görüştüğü belirtildi.

    KASIMPAŞA'DAN ALDIĞI ÜCRET ÖNERİLDİ

    36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa’da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi. Balıkesir temsilcisinin teklifini şimdilik bekleten Quaresma’nın gelecek tekliflere göre kararını açıklaması bekleniyor.

    Bandırma hoca konusunda henüz karar veremezken Giresun’dan aldığı sol kanat Del Valle’den sonra ikinci yabancı transferini de yaptı.

    Bordo-beyazlılar, Balıkesir’den sağ kanat Mahatma Otoo’yu aldı.

    Bandırmaspor, Quaresma'yı istiyor #1

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