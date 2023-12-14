Bandırmaspor, Raul Bobadilla'ya veda etti 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da, 36 yaşındaki oyuncusu Raul Bobadilla ile yolların ayrıldığı bildirildi.

İHA

Bandırmaspor’da ayrılıklar sürüyor. Yaklaşık 7 ay önce takıma transfer olan Raul Bobadilla ile 1 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

Bandırmaspor yaptığı açıklamada Arjantinli Forvet oyuncusu Raul Bobadilla ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"Kendisine kariyerinde başarılar dileriz"

Bandırmaspor tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Raul Bobadilla ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine kariyerinde başarılar dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)