Bandırmaspor, Sakaryaspor'u mağlup etti

Haber Merkezi
1.Lig'in 10. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
BANDIRMASPOR EVİNDE KAZANDI
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri; 29'da penaltıdan Marco Paixao, 45+3'te İbrahim Kaya ve 50'de Sergen Piçinciol kaydetti.
Sakaryaspor'un gollerini ise 32'de Mendy Mamadou ile 44'te Fernando attı.
Mücadelenin 90+3. dakikasında Bandırmaspor oyuncusu Hikmet Çiftçi kırmızı kart gördü.
SAKARYASPOR, 10 PUANDA KALDI
Bandırmaspor bu sonucun ardından 18 puana ulaştı. Sakaryaspor, 10 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.
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