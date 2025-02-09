Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u yendi
Haber Merkezi

1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

BANDIRMASPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Bandırmaspor, 5. dakikada Billel Messaoudi ile öne geçti. Şanlıurfaspor, 30. dakikada Kwasi Wriedt ve 45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı.

Bandırmaspor'da ilk golü atan Messaoudi, 67'de bir kez daha fileleri havalandırarak durumu 2-2'ye getirdi. Messaoudi, 90. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirdi ve hat-trick yaparak takımın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Bandırmaspor, bu galibiyetle 37 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bandrmaspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.

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Emre Çalışkan
Editor