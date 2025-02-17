Bandırmaspor'a İstanbulspor karşısında tek gol yetti

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1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

BANDIRMASPOR, TEK GOLLE KAZANDI

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.

İstanbulspor'da Duhan Aksu, 69. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İSTANBULSPOR, 36 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından bir hafta sonra kazanan Bandırmaspor, ligde 40 puana yükseldi. İstanbulspor, 36 puanda kaldı.

Bandırmaspor, ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.