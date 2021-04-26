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    Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

    Bandırmaspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
    • AA
    • 26.04.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 17:46
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    Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

    TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Erkan Sözeri ile 2021-2022 sezonu planı kapsamında görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

    "KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

    Görüşmeler sonucunda karşılıklı iyi niyet çerçevesinde yolların ayrıldığı aktarılan açıklamada, "Teknik direktörlük sürecinde şehri ve takımı benimseyen hocamız Sözeri ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

    Bandırmaspor da Erkan Sözeri dönemi bitti #1

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