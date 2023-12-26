Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi başladı

İHA

1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor'a 3-2 kaybeden Bandırmaspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı.

Kulüp yönetimi teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.

"Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlıyoruz"

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor’u 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız.