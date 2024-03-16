Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

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1.Lig takımlarından Bandırmaspor evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Bandırmaspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar resmen ayrıldı.

"Hizmetleri için teşekkür ediyoruz"

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Uzatma dakikalarında kaybettiğimiz Eyüpspor maçı sonrasında Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibiyle yaptığımız toplantıda, takımımızın play-off hedefine yeniden odaklanması için bir enerjiye ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Sayın Eroğlu ve ekibi de yönetim kurulumuza gereken hamleleri yapmak adına yardımcı olarak vedaya hazır olduklarını iletti. Kendilerini anlayışla karşılıyor, hizmetleri için teşekkür ediyoruz. 1965 Bandırmaspor için her şey yeniden başlıyor ve vazgeçmeden mücadeleye devam ediyoruz.