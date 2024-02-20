Bandırmaspor'da Onur Göçmez başkanlığı bıraktı! Sebebi Beşiktaş... Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçildiği için Bandırmaspor kulüp başkanlığı görevini bıraktı.

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Bandırmaspor'un Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanı Onur Göçmez, flaş bir karar aldı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Onur Göçmez'in kulüp yönetiminden istifa ettiği ama desteğini sürdüreceği söylendi.

Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçildiği için Bandırmaspor kulüp başkanlığı görevini bıraktı.

Yerine Gürel Soylu geldi

Ayrıca yapılan açıklamada Onur Göçmez ile yerine seçilen Gürel Soylu'nun önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunacağı söylendi.