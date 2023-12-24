Bandırmaspor'da Taner Taşkın'la yollar ayrıldı Bandırmaspor, Adanaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

ensonhaber.com

1. Lig'de ilk yarının son maçında Bandırmaspor, Adanaspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

Bandırmaspor'un gollerini 21 ve 45+6. dakikalarda Emirhan Aydoğan penaltıdan kaydetti.

Adanaspor'a galibiyeti getiren goller ise 53. dakikada Burhan Tuzun, 55. dakikada Metehan Altunbaş ve 69. dakikada Dimitri Oberlin'den geldi.

"Karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır"

Bu mağlubiyetin ardından ise Bandırmaspor'da ayrılık yaşandı.

Bandırmaspor son 3 haftadır üst üste yenilince yönetim kurulu, Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bandırmaspor'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi: