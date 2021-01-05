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    Bandırmaspor'dan abartılı sevinen personele prim cezası

    Bandırmaspor yönetimi, Altay karşılaşmasının son anlarında gelen golün ardından abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline prim cezası uyguladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 16:26
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    Bandırmaspor'dan abartılı sevinen personele prim cezası

    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan olumsuz ortamın ardından abartılı gol sevincinde bulunan personel hakkında kulüp disiplin kurulunun toplandığı, teknik heyet raporu ve yapılan tespitlerin incelendiği belirtildi.

    PRİM CEZASI VERİLDİ

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İlgili personelin Altay maçı primi dahil olmak üzere 3 maç prim cezası ve benzeri bir olayın tekrarı halinde iş akdinin feshi kararı kendisine bildirilmiş ayrıca yazılı ihtar cezası verilmiştir. Bu abartılı sevinç gösterisinden dolayı oluşan yanlış anlaşılma ve meydana gelen olaylar sebebiyle kulüp olarak üzüntümüzü açıkça ifade eder Bandırmaspor camiası olarak Altay ile geçmişten gelen dostluğumuzun daha da gelişerek devam etmesini temenni ederiz."

    Bandırmaspor dan abartılı sevinen personele prim cezası #1

    Bandırmaspor dan abartılı sevinen personele prim cezası #2

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