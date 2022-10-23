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    Bandırmasporlu Tshibangu hastaneye kaldırıldı

    Bandırmasporlu Tshibangu hastaneye kaldırıldı

    Bodrumspor-Bandırmaspor maçında dili boğazına kaçan Bandırmasporlu oyuncu Isaac Tshikuna Tshibangu, hastaneye kaldırıldı.
    • 23.10.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 17:38
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    Bodrum’da oynanan Bodrumspor - Bandırmaspor maçının bitmesiyle beraber hızlı bir şekilde soyunma odasının yolunu tutan Bandırmaspor oyuncusu Isaac Tshikuna Tshibangu aniden karnında ağrı hissetmeye başladı.

    Futbolcu arkadaşlarının arasında yere düşen oyuncu Isaac'ın dili boğazına kaçınca boğulma tehlikesi geçirdi.

    Futbolcu hastaneye kaldırıldı

    İhbarın üzerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ilk müdahaleyi ekipler Isaac’ı Bodrum’da özel bir hastaneye sevk etti.

    İHA'nın haberine göre, yaşanan üzücü olayın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Isaac’in dilinin boğazına kaçtığını belirterek,

    "Maçın sonunda oyuncumuz Isaac bir rahatsızlık geçirdi. Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış.

    Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şuan hastaneye götürüldü, inşallah önceki bir şey yoktur. Sağlık önemli, oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır." şeklinde konuştu.

    Bandırmasporlu Tshibangu hastaneye kaldırıldı VİDEO

    Bandırmasporlu Tshibangu hastaneye kaldırıldı #1

    Bandırmasporlu Tshibangu hastaneye kaldırıldı #2

    Bandırmasporlu Tshibangu hastaneye kaldırıldı #3


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