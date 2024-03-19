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Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Bandırmaspor, teknik direktörlüğe son olarak Altay'ı çalıştıran Yusuf Şimşek'i getirdi.