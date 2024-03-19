Bandırmaspor'un yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu

ensonhaber.com
27 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 41 puanla 8. sırada yer alan Bandırmaspor'da geçtiğimiz günlerde bir veda yaşanmıştı.
Balıkesir ekibi, Eyüpspor'a 3-2'lik skorla kaybedilen lig maçının ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.
Bordo-beyazlılar, bu vedanın ardından ise yeni teknik direktörünü açıkladı.
Son olarak Altay'da görev aldı
Bandırmaspor'da göreve Yusuf Şimşek'in getirildiği duyuruldu. Şimşek ile sezon sonuna kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.
48 yaşındaki teknik adam son olarak Altay'ı çalıştırıyordu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış