Barcelona, Adama Traore'nin opsiyonunu kullanmayacak

Barcelona devre arasında Wolverhampton Wanderers’tan kiraladığı Adama Traore’nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Sezon başında Wolves’ta Bruno Lage yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol oyuncu Adama Traore, devre arasında eski kulübü Barcelona’ya 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

26 yaşındaki kanat oyuncusu Barcelona’da da kısa sürede gözden düştü ve Fabrizio Romano’nun haberine göre İspanyol kulübü Traore’nin satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Traore geri dönecek

Adama Traore sezon sonunda Wolves’a geri dönecek. Barcelona’nın Adama Traore’yi transfer etmek yerine sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ousmane Dembele ile sözleşme yenilemeyi öncelik haline getirdiği öğrenildi.

Ayrıca Barcelona Leeds United’ın Brezilyalı kanat oyuncu Raphinha’yı transfer ederek kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor.