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    • Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 - 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

    Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 - 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki maç ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 25.10.2022 - 13:34
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    Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 - 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

    Dünyanın en çok takip edilen futbol organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında heyecan devam ediyor.

    Bu hafta Barcelona (İspanya) ile Bayern Münih (Almanya) karşı karşıya gelecek.

    Futbolseverler ise bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor, "Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırıyor.

    Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman?

    Ev sahipliğini Barcelona'nın üstlendiği Barcelona - Bayern Münih karşılaşması 26 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da gerçekleşecek.

    Hangi kanalda yayınlanacak?

    Merakla beklenen karşılaşma, EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

    Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 - 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta #1


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