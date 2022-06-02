Barcelona, Camp Nou'yu amatör maçlara açtı

Son yıllarda ekonomik olarak büyük zorluklar yaşayan Barcelona, Camp Nou'yu amatör maçlar için açmaya hazırlanıyor.

Barcelona, Camp Nou'da taraftarların aralarında takım kurarak maç yapmasını sağlayacak yeni bir projeye imza attı.

Katalan temsilcisi, stadyumunu amatör maçlar için herkese açacağını duyurdu. Barcelona'nın açıklamasında bu projenin 6-11 Haziran arasında geçerli olduğu, maçların 60 dakika olacağı ve her bir oyuncunun 300 euro ödemesi gerektiği belirtildi.





Kişi başı 300 euro

İşte Barcelona'nın açıklamasına göre Camp Nou'daki amatör maçlar için sunulan şartlar:

-Maçın anonsu yapılacak

-Oyuncular, soyunma odasını kullanabilecek

-Soyunma odasının ardından sahaya çıkma ve 15 dakikalık ısınma

-Karşılaşmalar 60 dakika olacak

-Oyuncular, maçtan sonra Camp Nou'da duş alabilecek

-Mücadelede yer alan oyuncular, kişi başına 300 euro ödeme yapacak.



