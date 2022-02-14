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    Barcelona derbide Luuk de Jong ile 1 puan kurtardı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında oynanan Barselona kentinin derbisinde Barcelona deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 03:06
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    Barcelona derbide Luuk de Jong ile 1 puan kurtardı

    Barcelona karşılaşmanın 2. dakikasında Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
    Ev sahibi takım 40. dakikada Sergi Darder ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

    ESPANYOL 2. YARI ÖNE GEÇTİ

    İkinci yarının 64. dakikasında Raul de Tomas ile golü bulan Espanyol skoru 2-1'e taşıdı.

    Barcelona derbide Luuk de Jong ile 1 puan kurtardı #1

    SON DAKİKALARDA İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

    Maçın uzatma dakikalarının oynandığı 90+2'de Barcelona'dan Gerard Pique, Espanyol'dan Nico Melamed kırmızı kart gördü.

    Barcelona derbide Luuk de Jong ile 1 puan kurtardı #2

    DE JOGN SON SANİYELERDE SKORU YİNE EŞİTLEDİ

    Uzatmaların son saniyelerinde (Dk. 90+6) Hollandalı Luuk de Jong ile rakip ağları havalandıran Barcelona, deplasmandaki derbiden 1 puan aldı.

    Barcelona derbide Luuk de Jong ile 1 puan kurtardı #3

    Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 39 puanla 4'üncülükte kaldı.

    Espanyol ise 28 puanla 13'üncülükte yer aldı.

    Barcelona derbide Luuk de Jong ile 1 puan kurtardı #4


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