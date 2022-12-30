Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

Barcelona - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Muhtemel 11'ler

İspanya Ligi 15 haftasında Barcelona, Espanyol'u konuk edecek. La Liga'yı yakında takip eden futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Dünya Kupası'nın final yapmasının ardından İspanya La Liga 15. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde lider koltuğunda oturan Barcelona, ligin 15. haftasında Espanyol'u konuk edecek.

Barcelona, son maçında Osasuna’yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Puan tablosunda zirvede yer alan Barcelona, toplamda 37 puan topladı.

Espanyol ise La Liga’da en son Villareal ile mücadele ederek 1-0’lık skorla mağlup oldu. Espanyol, toplamda 12 puanla sıralamada 16. sırada yer alıyor.

La Liga maçlarını yakından takip eden futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

Barcelona - Espanyol maçı ne zaman?

Barcelona - Espanyol karşılaşması 31 Aralık 2022 Cumartesi (yarın) saat 16:00'da başlayacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Barselona İlk 11 (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Kounde, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, Gavi; Raphinha, Fati, Dembele.

Espanyol İlk 11 (4-2-3-1): Lecomte; Gil, S Gomez, Calero, Olivan; Sergi, Souza; Braithwaite, Darder, Puado; Joselu.