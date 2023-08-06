Barcelona Kessie için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı Suudi ekibi Al-Ahli, Barcelona forması giyen Franck Kessie için Katalan deviyle anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Katalan deviyle el sıkışan Al-Ahli bu transfer için 12 milyon civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. 14 milyon euro kazanacak Suudi ekibi, Fildişi Sahilli yıldız ile senelik 14 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yaz Katalan devine, Milan'dan bedelsiz olarak transfer olan Kessie, 43 maça çıkıp 3 gol 3 asist kaydetti.