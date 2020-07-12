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    Barcelona, Valladolid deplasmanından 3 puan ile döndü

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 1-0 yendi.
    • AA
    • 12.07.2020 - 02:12
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    Barcelona, Valladolid deplasmanından 3 puan ile döndü

    Son haftalarına gelinen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Real Valladolid'in konuğu oldu.

    BARÇA, 3 PUANI VİDAL İLE KAZANDI

    Katalan temsilcisi, 15. dakikada Arturo Vidal'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Real Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal, 45. dakikada Ruben Alcaraz'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Barcelona, Valladolid deplasmanından 3 puan ile döndü #1

    REAL MADRİD İLE FARKI 1 PUANA İNDİRDİ

    Puanını 79'a çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Real Valladolid ise 39 puana sahip.

    Lider Real Madrid, pazartesi günü deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

    Barcelona, Valladolid deplasmanından 3 puan ile döndü #2

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