Barcelona'da Lionel Messi'den maaş indirimi istenecek

Josep Bartomeu'nun istifa etmesinin ardından istediğine kavuşan Lionel Messi'ye geçici başkan Carles Tusquets'ten kötü haber geldi. Barcelona yönetimi Messi'den maaş indirimi isteyecek.

Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu ile yaşadığı sıkıntıların ardından Katalan ekibiyle yollarını ayırma noktasına gelen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, geçtiğimiz hafta emeline ulaşmış ve Bartomeu ve yönetimin istifa etmesine neden olmuştu.

Ancak yeni başkan seçilinceye kadar geçici başkanlık yapacak olan Carles Tusquets'ten de Arjantinli futbolcuya kötü haber geldi.

Pandemi nedeniyle kulübün gelirlerinin oldukça düştüğünü belirten geçici başkan, futbolcuların maaşlarında da kesinti yapacaklarını ifade etti.

"MESSI İÇİN ÖZEL ANLAŞMA YAPAMAYIZ"

Yılda 26 milyon sterlin alan Lionel Messi'nin maaş indirimine sıcak bakmadığı belirtilirken Tusquets ise yaptığı açıklamada, "Sanırım bir anlaşmaya varabiliriz. Böyle bir istek olduğunu düşünüyorum. Kimseden para almak istemiyoruz ancak koşullar göz önüne alındığında maaşları ödeyebilmemiz için en uygun yolun bu olduğunu düşünüyoruz. Avrupa’nın en yüksek maaş ödeyen kulüplerinden biriyiz. Stadyumu açamazsak 300 milyon euro kaybımız olacak. Sadece Messi için özel bir anlaşma yapamayız. Kimseyle bireysel anlaşma yapılmayacak. Herkesin memnun olması için mümkün olan her şeyi yapacağız. Messi hakkında ayrıntıya girmeyeceğim. Önce görüşmelerimizi tamamlamamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona'dan ayrılmak isteyen ancak serbest kalma bedelinin yüksek olması nedeniyle 1 yıl daha takımda kalan Messi'nin bu açıklamaların ardından ne yapacağı ise merak konusu.