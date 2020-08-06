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    Barcelona'dan Çağlar Söyüncü'ye 40 milyon euro

    Barcelona'dan Çağlar Söyüncü'ye 40 milyon euro

    Avrupa'daki gururumuz Çağlar Söyüncü, dünya devi Barcelona'nın listesine girdi. Katalan ekibi, bu transfer için 40 milyon euro ayırdı...
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 15:58
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    Barcelona'dan Çağlar Söyüncü'ye 40 milyon euro

    Altınordu altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü, yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

    BARCELONA 40 MİLYON EURO ÖNERDİ

    NTV Spor'un haberine göre; bu sezon gösterdiği performansla devleri peşine takan Çağlar'a, İspanyol devi Barcelona kancayı taktı.

    Barcelona'dan Çağlar Söyüncü'ye 40 milyon euro #1

    Leicester City forması giyen 24 yaşındaki stoper için İngiliz ekibiyle temasa geçen Barcelona, yıldız savunmacı için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

    Bu sezon 34'ü Premier Lig'de olmak üzere 42 kez forma giyen Söyüncü, gösterdiği performansla alkış almıştı.

    KATALANLAR'IN 3. TÜRK TRANSFERİ OLACAK

    Daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan'ı transfer eden Barça, bu transferin gerçekleşmesi halinde 3. Türk futbolcusunu kadrosuna katmış olacak.

    Barcelona'dan Çağlar Söyüncü'ye 40 milyon euro #2

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