Barcelonalı kaleci Ter Stegen eşinin ihanetine uğradı: Antrenörüyle aldatmış...

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Futbol dünyasında saha içinde olduğu kadar saha dışında yaşanan olaylar da dikkat çekiyor.

Bunlardan biri de futbolcuların eşleriyle yaşadıkları sorunlar.

Öyle ki zaman zaman futbol dünyasında yaşanan ihanet haberlerini okumuşuzdur.

İşte bu durumun son örneği İspanya'da yaşandı.

EŞİ, ANTRENÖRÜYLE ALDATTI

Barcelona'nın Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen'in eşi Daniela Jehle tarafından kişisel antrenörüyle aldatıldığı öğrenildi.

Daha sonra Ter Stegen, karısının kendisini kişisel antrenörüyle aldattığını öğrendikten sonra karısı Daniela Jehle'den boşandı.

İspanyol gazetesi El Periodico'dan Lorena Vazquez'in aktardığına göre Ter Stegen'in, evinden ayrıldığı ve 2 aydır Barselona'daki bir otelde tek başına yaşadığı belirtildi.

FUTBOL DÜNYASINDA İLK DEĞİL

Öte yandan bu olay, futbol dünyasında yaşanan ilk aldatma hikayesi değil...

Bu olayların en ünlüsü ise tüm dünyada uzun süre gündem oluşturan Maxi Lopez-Wanda Nara-Mauro İcardi üçlüsü arasında yaşanmıştı.

Wanda Nara eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi aldatmıştı.

NARA-LOPEZ-İCARDİ VE LJAJİC-JOKİC OLAYI

Nara ve Lopez'ten boşandıktan sonra Mauro İcardi ile evlenmişti.

Yine Beşiktaş'a 2018 yılında transfer olan Sırp futbolcu Adem Ljajic, sevgilisi tarafından ihanete uğramıştı.

O dönem, kız arkadaşı Sofija Milosevic ile arası bozulan Adem Ljajic, daha sonra kız arkadaşının Sırbistan milli takımdan yakın arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olduğunu öğrenince depresyona girmiş, futboldan kopmuştu.