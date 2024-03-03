Barış Alper: Kazandık ve lideriz Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Barış Alper Yılmaz, "Zor bir maç oldu ama iyi mücadele ettik." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 28. haftada Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

Sarı-kırmızılılar bu skorla 3 puanı alarak ligde liderliğe uzandı.



Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Kazandık ve lideriz"

Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu ama iyi mücadele ettik. Kazandık ve lideriz. Lider olarak devam etmek istiyoruz." dedi.

"Çok çalışıyorum"

Performansıyla ilgili Barış, "Çok çalışıyorum. Elimden geldiğince en iyi performansı vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.