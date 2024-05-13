Barış Alper: Tarihe geçmek istiyoruz

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Süper Lig'de 36. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.



Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

"Dries Ağabey'den çok şey öğreniyorum"

Milli oyuncu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İki takım da çok iyi mücadele etti. Takım sahaya karakterini, her şeyini koydu. Son 2 maçımız kaldı. İnşallah haftaya yenersek şampiyonuz. Tarihe geçmek istiyoruz. Dries Ağabey'den çok şey öğreniyorum. Çok enerjik kendisi. Bana asist yaptı. Çok teşekkür ediyorum."

"Tarihe geçmek istiyoruz"

Kulüp televizyonuna da açıklama yapan Barış Alper Yılmaz şu sözleri sarfetti:

"Çok mutluyum. Başta annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün de gol attım, ona armağan olsun. Kazandığımız için çok mutluyum. Takım olarak iyi mücadele ettik. Berkan'ın son dakika gol atması çok iyi oldu. İki maçımız kaldı, onları da kazandık mı şampiyonuz. Tarihe geçmek istiyoruz."