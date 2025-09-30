Barış Alper-Van Dijk rekabeti yeniden yaşanacak

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele, futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşmıştı.

BARIŞ ALPER-VAN DIJK YİNE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıkmıştı.

Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması, dünya futbol kamuoyunda gündem olmuştu.

DÜNYA FUTBOL KAMUOYUNDA GÜNDEM OLMUŞTU

O dönem maçın ardından açıklamalarda bulunan Van Dijk, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." demişti.

Barış Alper ise, "Van Dijk ile tatlı bir ikili mücadelemiz oldu. Zaten Van Dijk gibi oyunculara alışkınım." ifadelerini kullanmıştı.

Aradan geçen 1 yılın ardından müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.