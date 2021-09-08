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    Barış Alper Yılmaz, ameliyat edilecek

    Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için ameliyat kararı alındı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 19:57
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    Barış Alper Yılmaz, ameliyat edilecek

    Sarı-kırmızılıların yeni transferi Barış Alper Yılmaz, İskoçya maçında sakatlanmıştı.

    Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağ elinden ameliyat edileceğini açıkladı.

    “AMELİYATI PLANLANDI”

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı." ifadeleri kullanıldı.

    Barış Alper Yılmaz, ameliyat edilecek #1

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