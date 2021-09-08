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Barış Alper Yılmaz, ameliyat edilecek
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için ameliyat kararı alındı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 19:33
- Güncelleme : 08.09.2021 - 19:57
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Barış Alper Yılmaz, İskoçya maçında sakatlanmıştı.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağ elinden ameliyat edileceğini açıkladı.
“AMELİYATI PLANLANDI”
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı." ifadeleri kullanıldı.