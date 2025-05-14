Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 13. golünü kaydetti

İHA

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı.

Müsabakanın 5. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

13. GOLÜNÜ ATTI

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü attı. Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü olan Barış Alper toplam gol sayısını 13'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

"HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

Barış Alper Yılmaz maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları dedi: