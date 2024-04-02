Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasını 100. kez giydi Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıktı.

İHA

Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile evinde mücadele eden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılardaki kariyerinde önemli bir eşiğe ulaştı.

Bordo-beyazlılar karşısında 11’de görev alan Barış Alper, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.

1 şampiyonluk yaşadı

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig’de 72, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Türkiye Kupası’nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi’nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere 100 resmi müsabakada görev aldı.

2021 yılında Ankara Keçiörengücü’nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Okan Buruk'un bu sezonki jokeri oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un jokeri olan Barış Alper, sarı-kırmızılılarda santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.

Hatayspor maçında 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)