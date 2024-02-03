Barış Alper Yılmaz: Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, "Bugün kazanmak önemliydi. Ligin zor deplasmanlarından birinde oynadık. Samsunspor gerçekten iyi mücadele etti. Kazanmayı bildi" dedi.

"Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun"

23 yaşındaki milli futbolcu, "Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmadı. Galibiyet onlara armağan olsun" ifadelerini kullandı.