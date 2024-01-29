Barış Alper Yılmaz: Gol attığım için mutluyum ama daha önemli kazanmaktı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de ilk golünü attı. Milli futbolcu maçın ardından "Gol attığım için mutluyum ama daha önemli kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile mücadele etti ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü ise Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 89. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin vuruşunda savunmadan seken topu alan Barış Alper, sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 2-1 yaptı.

Ligde ilk golünü attı

23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Barış Alper daha önce Türkiye Kupası’ndaki Ümraniye maçında da gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı.

"Gol attığım için mutluyum ama daha önemli kazanmaktı"

Galatasaray'a Gaziantep FK maçında galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü ve galibiyeti değerlendiren Barış Alper Yılmaz, şu sözleri sarf etti: