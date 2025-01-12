Barış Alper Yılmaz, golünü Ahmet Çalık'a adadı

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti.

BARIŞ ALPER, GOLÜ BULDU

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde kaleci Muhammed, topu hücum bölgesine göndermek istedi ancak orta alanda Torreira araya girerek topu kontrol etti ve yerden pasını Yunus Akgün'e aktardı.

Yunus, ceza yayı üzerinde bulunan Osimhen'e yerden bir pas gönderdi.

Osimhen, bekletmeden topu ceza sahasının solundan hareketlenen Barış Alper'e tek dokunuşla ulaştırdı.

Barış Alper'in sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

AHMET ÇALIK FORMASI AÇTI

Milli futbolcu, attığı gol sonrası, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Galatasaray futbolcusu Ahmet Çalık'ın formasını açtı.

TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.