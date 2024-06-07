Barış Alper Yılmaz, gücünün sırrını açıkladı Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, vücuduyla ilgili "Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Gücüm biraz Rize'den kaynaklı... Babam da iri yarı bir adam" dedi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 102 puanla Galatasaray, şampiyon olarak noktaladı.

Sarı-kırmızılıların aldığı üst üste ikinci şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden biri de Barış Alper Yılmaz oldu.

Galatasaray'da bu sezon 55 maça çıkan, 7 gol ve 12 asistle mücadele eden milli futbolcu önemli açıklamalara imza attı.

Barış Alper, A Milli Takım'ın Polonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde TRT Spor'a konuştu.

"İlk Avrupa Şampiyonası deneyimim olacak inşallah"

Milli futbolcu, sözlerine şu şekilde başladı:

Daha kadro belli olmadı, inşallah biz de seçiliriz. İlk Avrupa Şampiyonası deneyimim olacak inşallah. Gece yatmadan kafamda maçı oynuyorum devamlı.

"Hayatımda ilk defa bu kadar maça çıktım"

Okan Buruk'a teşekkür eden Barış Alper, şunları dedi:

Hayatımda ilk defa bu kadar maça çıktım. Hepsi Okan Hoca'nın sayesinde ona teşekkür ediyorum. Fiziğime iyi bakıyorum, bende çember diye bir olay var. O çemberin içinde sadece ailem, iş arkadaşlarım, yakın hissetiğim insanlar var. Onlarla vakit geçiriyorum, kafam dağılıyor, bana çok iyi geliyor. Sezon içinde çok fazla dışarı çıkmıyorum, evin içindeyim. Kendime oluşturduğum bir konfor alanım var. Genelde bilgisayar oyunları oynuyorum. Zaten hep antrenman ve maç oluyor, rahatlamak gerekiyor.

"Mevki ayırmıyorum, hocam nerede görev verirse oynamaya çalışıyorum"

Mevki ayırmadığını belirten Barış Alper, şöyle konuştu:

Mevki ayırmıyorum, hocam nerede görev verirse oynamaya çalışıyorum. Hele milli formada hiç ayırmıyorum. Nerede görev verilirse katkı vermeye çalışıyorum. 'Stoper oyna' denirse de oynamaya çalışırım.

"Transfer işlerine hiç bakmıyorum"

Transferler ilgilenmediğini belirten genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Transfer işlerine hiç bakmıyorum. Ben işime odaklıyım, menajerim ilgileniyor o konularla. Bizim işimiz bu, olursa zaten gereken yapılacaktır.

"Gücüm biraz Rize'den kaynaklı"

Barış Alper Yılmaz, çok çalıştığını söyledi.

Ben çok çalışıyorum. Tamam yeteneklerimiz var ama çok çalışmamız gerekiyor. Her güne kahveyle başlıyorum, o güne özel analiz yapıyorum, dil öğreniyorum yeni yeni. Hep ayakta kalmam gerektiğinin farkındayım. Burada olmak isteyen milyonlar var, biliyorum. Çok yemek yiyorum. Vücudumun istediği şeyi yiyorum. Yedikçe kendimi daha iyi istiyorum. Protein ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Gücüm biraz Rize'den kaynaklı... Babam da iri yarı bir adam.

"İyi oyuncularla oynadığınız zaman daha fazla gelişiyorsunuz"

İyi oyuncularla oynayınca geliştiğini söyleyen 24 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

İyi oyuncularla oynadığınız zaman daha fazla gelişiyorsunuz. A Milli Takım'da da Galatasaray'da da çok yetenekli oyuncularımız var. Boğuşmayı, mücadeleyi seviyorum.

"Osayi ile taraftarlar bizi rekabete sokuyor"

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ile rekabete sokulduğunu belirten milli oyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Osayi ile taraftarlar bizi rekabete sokuyor. O da çok güçlü gerçekten. Onunla değişik bir enerjimiz var. O pozisyonda o gülünce ben de kendimi tutamadım gülmeye başladım.

"Örnek aldığım isim Ronaldo"

Yurt dışında oynamak istediğini belirten Barış Alper, idolünü de açıkladı ve şunları dedi:

Tabii ki benim de hayallerim var. Ben de bir Türk olarak ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Genelde beni Mbappe'ye benzetiyorlar. Yüzümün yarısını onunla birleştiriyorlar falan... Benim örnek aldığım en büyük isim Cristiano Ronaldo. O tünelde o bakışmalar nasıl olacak çok merak ediyorum.

"İngiltere'yi izlemeye bayılıyorum"

Barış Alper Yılmaz, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: