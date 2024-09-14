Barış Alper Yılmaz, Rizespor'u da boş geçmedi Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Rizespor maçıyla Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

İHA

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Rizespor’u ağırladı. Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı müsabakada rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 5. golü Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

3. GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 80. dakikasında Michy Batshuayi’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kaan Ayhan pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 5-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de gol sayısını 3 yaptı.

83. DAKİKADA KENARA GELDİ

Müsabakaya 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 83. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)