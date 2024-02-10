Barış Alper Yılmaz, son 3 maçta ağları havalandırdı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçıyla birlikte Süper Lig’de üst üste 3. maçında da gol attı.

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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile mücadele etti ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

Müsabakanın 25. dakikada Muslera'nın uzun pasında defansına arkasına sarkan Barış Alper kale önünde rakibini geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Barış Alper, formunu arttırdı

Bu sezon birçok bölgede oynayan ve başarılı performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu son 3 maçta da hücumda gol yollarında etkili oldu.

Başarılı futbolcu, Başakşehir karşılaşmasıyla ligde üst üste 3. müsabakada gol sevinci yaşadı. Barış Alper bu sezon ligde 3, Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam 4 golü bulunuyor.

90 dakika sahada kaldı

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan 23 yaşındaki futbolcu müsabakayı sağ bekte tamamladı.

"Kendimi geliştirmeyi seviyorum"

Maçın ardından Barış Alper Yılmaz, Başakşehir karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Performansı için konuşan Barış Alper Yılmaz, şunları dedi: