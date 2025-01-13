Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki gol sayısını 10’a yükseltti

İHA

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakişehir'i 2-1mağlup ederken, sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, 2 gol attı.

Müsabakanın 42. dakikasında Victor Osimhen ile verkaç sonrasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Karşılaşmanın 59. dakikasında bir kez daha sahne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafından yerden yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu ve skoru 2-1 yaptı.

AHMET ÇALIK'I UNUTMADI

Barış Alper Yılmaz, ilk golünden sonra 11 Ocak 2022 yılında trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık’ı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve üzerinde isminin yazılı olduğu 5 numaralı Galatasaray formasını gösterdi.

SON DAKİKADA KENARA GELDİ

Sarı-kırmızılı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 10’a çıkardı. Barış Alper, UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90+2. dakikada yerini Michy Batsuayi’ye bıraktı.