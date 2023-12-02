Barış Alper Yılmaz: Takımıma faydalı olmak istiyorum Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de 14. haftada Galatasaray, Pendiksporu deplasmanda 2-0 mağlup etti.



Galatasaray'da sonrası Barış Alper Yılmaz, galibiyet sonrası açıklama yaptı.

"Takıma faydalı olmak istiyorum"

Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün farklı bir pozisyonda oynadım ama önemi yok. Ben takımıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz ayrıca, "Pozisyon vermedik, daha iyi olabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.