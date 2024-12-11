Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçında oynamak istiyor

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Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sahalara dönüşü için seferberlik ilan etti.

Manaj’ın sert müdahalesi sonrası dizinde esneme ve kemik ödemi tespit edilen 24 yaşındaki futbolcunun, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Barış Alper, takımını kritik Trabzonspor maçında yalnız bırakmamak için sağlık ekibinden özel bir istekte bulundu.

"TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMAK İSTİYORUM"

16 Aralık'ta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının önemine dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, sağlık ekibine bir an önce sahalara dönmek istediğini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, bu yoğun fikstürün ardından Süper Lig’de Trabzonspor’u konuk edecek.

SAĞLIK EKİBİ SEFERBER OLDU

Genç futbolcunun bu talebine karşılık Galatasaray sağlık ekibi, Barış Alper’i Trabzonspor maçına yetiştirebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Oyuncunun fiziksel durumu her gün düzenli olarak kontrol ediliyor.

BU SEZON 8 GOLLÜK KATKI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 maçta etkili bir performans sergiledi.

Genç yıldız, 7 gol ve 1 asist ile skora katkı sağladı. Takımın hücum hattında önemli bir rol oynayan Barış Alper’in Trabzonspor maçına yetişip yetişmeyeceği ise merakla bekleniyor.