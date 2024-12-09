Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sakatlık durumu

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Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen için sakatlık açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Osimhen'de ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

NE KADAR OYNAMAYACAKLAR?

Galatasaray'ın açıklamasında iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmedi.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde:

12 Aralık: Malmö (D)

16 Aralık: Trabzonspor

22 Aralık: Kayserispor (D)

Galatasaray'dan yapılan sakatlık açıklaması şu şekilde: