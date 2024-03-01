Barış Alper Yılmaz yine joker modunda Galatasaray'ın bu sezonki jokeri Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasına forvette başladı, sağ kanatta bitirdi.

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Galatasaray'ın bu sezonki jokeri Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük karşılaşmasında bu kez en uçta görev aldı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu sezonki jokeri Barış Alper Yılmaz, farklı mevkilerde oynamaya Fatih Karagümrük karşısında da devam etti.

Forvet başlayıp, yine mevki değiştirdi

Karşılaşmaya forvet olarak başlayan Barış Alper, daha sonra mücadeleyi üçlü hücum hattının sağında tamamladı.

Milli futbolcu, takımı adına tartışmasız sahada en çok mücadele eden isimlerin başında geldi.