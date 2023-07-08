Barış Alper Yılmaz'a Avrupa devlerinden yakın takip Lazio'nun peşine düştüğü Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ı Ajax ve PSV de yakından izliyor.

Galatasaray'da geçen sezonun parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz dikkat çekmeye devam ediyor.

Lazio'nun 10 milyon euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı genç oyuncuyu Ajax ve PSV'nin de yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray kadroda tutmak istiyor

İki takımın 23 yaşındaki kanat için önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılar ise Barış Alper'i bu sezon kadroda tutmayı düşünüyor.

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon 32 maça çıkarken 8 gol 6 asistle takımına katkı sağladı.