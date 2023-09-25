Barış Alper Yılmaz'a özel şut antrenmanı Galatasaray'da Başakşehir maçında çektiği isabetsiz şutlar nedeniyle eleştirilen Barış Alper Yılmaz'ın ekstra şut idmanları yaptığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın Başakşehir'i mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz gücüyle etkili olsa da tekniğiyle sıkıntı yaşadı.

Sol kanattan ceza sahasına girip, sert plase ile kaleye göndermek istediği iki top da farklı şekilde auta gitti.

Şut antrenmanı yapıyor

23 yaşındaki futbolcu, tribünlerin tepkisini çekmemek adına idmanlardan sonra bol bol şut antrenmanı yapmaya başladı.

Bu şekilde şut tekniğini geliştirmeye çalışan genç oyuncu önümüzdeki günlerde bu çalışmalarının meyvesini almayı umut ediyor.