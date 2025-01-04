Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçında fair-play!

Haber Merkezi
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, fair-play'e imza attı.
BARIŞ ALPER, HAKEMİ UYARDI
Mücadelenin 15. dakikasında Barış Alper Yılmaz ve Lasse Nielsen arasında yaşanan pozisyonda top taca çıktı.
Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray'a verdi. Barış Alper Yılmaz 'top benden çıktı' dedi ve taç el değiştirdi.
Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyon sonrası Barış Alper'i alkışladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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