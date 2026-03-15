Barış Alper Yılmaz'ı galibiyeti annesi ile horon teperek kutladı

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-0 yendiği maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın annesiyle birlikte evlerinde horon teperken sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti
Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Galatasaray bu galibiyetle Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
BARIŞ ALPER'DEN MAÇ SONRASI HORON
Maçın ardından Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın evinde annesiyle birlikte horon teptiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Milli futbolcunun annesiyle birlikte oynadığı horon görüntüleri kısa sürede viral hale geldi ve taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi